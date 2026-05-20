20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Xplora Technologies AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xplora Technologies AS Registered wird am 21.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,160 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,870 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Xplora Technologies AS Registered nach den Prognosen von 4 Analysten 387,4 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 338,7 Millionen NOK umgesetzt worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,25 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,720 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,11 Milliarden NOK, gegenüber 1,92 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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