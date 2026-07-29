Ausblick: XPO Logistics präsentiert Quartalsergebnisse

XPO Logistics wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll XPO Logistics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,98 USD aus. Im Vorjahr waren 2,64 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 8,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at