XPO Logistics Aktie
WKN DE: A1JHUP / ISIN: US9837931008
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: XPO Logistics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
XPO Logistics wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,879 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll XPO Logistics nach den Prognosen von 17 Analysten 2,04 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,95 Milliarden USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,50 USD je Aktie, gegenüber 2,64 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 8,57 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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