XPO Logistics Aktie

WKN DE: A1JHUP / ISIN: US9837931008

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: XPO Logistics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

XPO Logistics wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,764 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 1,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,61 USD, gegenüber 3,23 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 8,10 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,07 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

