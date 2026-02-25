Xponential Fitnes a Aktie

WKN DE: A3CVT5 / ISIN: US98422X1019

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Xponential Fitness A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Xponential Fitness A lädt am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,027 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,360 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 73,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 11,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,507 USD, gegenüber -2,270 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 305,4 Millionen USD im Vergleich zu 320,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

