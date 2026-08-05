Ausblick: Xponential Fitness A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xponential Fitness A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,126 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 76,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 64,4 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,431 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,470 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 263,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 314,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at