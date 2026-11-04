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WKN DE: A3CVT5 / ISIN: US98422X1019

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Xponential Fitness A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xponential Fitness A äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Xponential Fitness A noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Xponential Fitness A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,230 USD im Vergleich zu -1,470 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 255,2 Millionen USD, gegenüber 314,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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