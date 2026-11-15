Xtant Medical Holdings Aktie

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WKN DE: A2JDJS / ISIN: US98420P3082

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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Xtant Medical gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Xtant Medical lädt am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Xtant Medical in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 25,5 Millionen USD im Vergleich zu 33,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 99,4 Millionen USD, gegenüber 133,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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