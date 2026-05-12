Ausblick: Xtant Medical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xtant Medical präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xtant Medical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,015 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Xtant Medical mit einem Umsatz von insgesamt 20,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38,72 Prozent verringert.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,010 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 96,7 Millionen USD, gegenüber 133,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at