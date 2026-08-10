Xtant Medical Holdings Aktie
WKN DE: A2JDJS / ISIN: US98420P3082
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Xtant Medical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xtant Medical wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Xtant Medical mit einem Umsatz von insgesamt 24,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,74 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD im Vergleich zu 0,030 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 102,1 Millionen USD, gegenüber 133,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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