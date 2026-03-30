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Xtant Medical Holdings Aktie

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WKN DE: A2JDJS / ISIN: US98420P3082

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Xtant Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xtant Medical lässt sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xtant Medical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Xtant Medical 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 30,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Xtant Medical 31,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,026 USD im Vergleich zu -0,120 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 132,3 Millionen USD, gegenüber 117,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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