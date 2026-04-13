Ausblick: XTI Aerospace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

XTI Aerospace stellt am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,340 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -8,440 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 1307,77 Prozent auf 14,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -7,690 USD aus, während im Fiskalvorjahr -162,780 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 18,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at