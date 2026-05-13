XTI Aerospace Aktie
WKN DE: A40S33 / ISIN: US98423K4058
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: XTI Aerospace präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
XTI Aerospace wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,800 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6816,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 33,2 Millionen USD gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,820 USD je Aktie, gegenüber -4,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 163,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 22,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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