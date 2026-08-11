XTI Aerospace Aktie
WKN DE: A40S33 / ISIN: US98423K4058
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: XTI Aerospace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
XTI Aerospace stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass XTI Aerospace für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,220 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,930 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll XTI Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 35,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5733,33 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -1,300 USD je Aktie, gegenüber -4,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 160,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 22,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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