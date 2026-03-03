Xtract One Technologies Aktie
WKN DE: A3D2GP / ISIN: CA98422Q1063
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Xtract One Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xtract One Technologies lässt sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xtract One Technologies die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xtract One Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 64,52 Prozent auf 5,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Xtract One Technologies noch 3,4 Millionen CAD umgesetzt.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,025 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,050 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 26,8 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 13,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
