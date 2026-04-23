Xvivo Perfusion AB Aktie
WKN DE: A1J5GZ / ISIN: SE0004840718
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Xvivo Perfusion AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Xvivo Perfusion AB lädt am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,944 SEK je Aktie gegenüber -0,390 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 235,9 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,6 Millionen SEK in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,76 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,800 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 982,6 Millionen SEK, gegenüber 812,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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