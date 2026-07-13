Ausblick: Xvivo Perfusion AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xvivo Perfusion AB lädt am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,754 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xvivo Perfusion AB noch 0,050 SEK je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 178,3 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Xvivo Perfusion AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 235,8 Millionen SEK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,82 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,800 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 990,5 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 812,2 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at