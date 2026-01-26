Ausblick: Xvivo Perfusion AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xvivo Perfusion AB stellt am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,684 SEK gegenüber 1,16 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 213,6 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 5,47 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 800,9 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 822,4 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at