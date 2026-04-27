Ausblick: Xylem legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xylem wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xylem ein EPS von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xylem in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,48 USD, gegenüber 3,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 9,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at