Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Xylem präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Xylem wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Xylem soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD, gegenüber 3,65 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 9,01 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,56 Milliarden USD generiert worden waren.
