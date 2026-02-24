Ausblick: Yageo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yageo wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,507 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yageo 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 19,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,11 Milliarden USD gegenüber 927,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,48 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,23 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at