Ausblick: Yageo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yageo lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,507 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 87,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Yageo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 927,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,23 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at