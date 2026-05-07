Ausblick: Yahoo Japan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yahoo Japan lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yahoo Japan die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,29 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Yahoo Japan einen Gewinn von 3,67 JPY je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 511,65 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 488,72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26,58 JPY, gegenüber 21,00 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 2.022,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.917,48 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at