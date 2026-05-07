Yahoo Japan Aktie
WKN: 916008 / ISIN: JP3933800009
|
07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Yahoo Japan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Yahoo Japan lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yahoo Japan die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,29 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Yahoo Japan einen Gewinn von 3,67 JPY je Aktie eingefahren.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 511,65 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 488,72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26,58 JPY, gegenüber 21,00 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 2.022,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.917,48 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yahoo Japan Corp.
|
07.05.26
|Ausblick: Yahoo Japan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Yahoo Japan präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26