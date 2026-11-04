Yahoo Japan Aktie
WKN: 916008 / ISIN: JP3933800009
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Yahoo Japan stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Yahoo Japan wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,71 JPY je Aktie gegenüber 12,93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 558,88 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 505,74 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 29,19 JPY, gegenüber 27,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2.299,20 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.036,37 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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