Yahoo Japan Aktie

WKN: 916008 / ISIN: JP3933800009

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Yahoo Japan veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Yahoo Japan lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yahoo Japan die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,12 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,59 Prozent verringert. Damals waren 5,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Yahoo Japan in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 508,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 503,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 24,46 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 21,00 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2.031,03 Milliarden JPY, gegenüber 1.917,48 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Yahoo Japan Corp.

Analysen zu Yahoo Japan Corp.

Aktien in diesem Artikel

Yahoo Japan Corp. 2,10 -1,87% Yahoo Japan Corp.

