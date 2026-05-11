Ausblick: Yakult Honsha vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Yakult Honsha lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 15,73 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 135,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yakult Honsha 6,68 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 114,71 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 153,60 JPY, gegenüber 150,48 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 485,70 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 499,68 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at