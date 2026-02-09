Yakult Honsha Aktie

Yakult Honsha für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865331 / ISIN: JP3931600005

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Yakult Honsha zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yakult Honsha wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Yakult Honsha im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57,25 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 53,19 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 129,88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 149,83 JPY je Aktie, gegenüber 150,48 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 485,95 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 499,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Yakult Honsha Co. Ltd.

Analysen zu Yakult Honsha Co. Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Yakult Honsha Co. Ltd. 14,30 0,00% Yakult Honsha Co. Ltd.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

