YAMADA DENKI Aktie

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WKN: 894372 / ISIN: JP3939000000

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: YAMADA DENKI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YAMADA DENKI wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 17,07 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte YAMADA DENKI noch 5,87 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 459,14 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,43 JPY, während im vorherigen Jahr noch 21,95 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.805,69 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.691,81 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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