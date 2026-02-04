YAMADA DENKI Aktie
Ausblick: YAMADA DENKI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
YAMADA DENKI wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 15,01 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte YAMADA DENKI noch 18,25 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 412,56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,65 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 43,11 JPY, gegenüber 38,90 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1.656,25 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.629,07 Milliarden JPY generiert worden waren.
