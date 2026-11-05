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WKN: 857690 / ISIN: JP3942800008

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Yamaha Motor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yamaha Motor wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 36,83 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Yamaha Motor ein EPS von -9,960 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 711,23 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yamaha Motor einen Umsatz von 632,45 Milliarden JPY eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 176,94 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 16,59 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.891,75 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.534,20 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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