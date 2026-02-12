Yamaha Motor Aktie

Yamaha Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857690 / ISIN: JP3942800008

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Yamaha Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yamaha Motor präsentiert in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -11,050 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -28,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 602,74 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 599,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 53,52 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 110,12 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2.539,94 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2.576,18 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Yamaha Motor Co. Ltd.

Analysen zu Yamaha Motor Co. Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Yamaha Motor Co. Ltd. 6,52 9,55% Yamaha Motor Co. Ltd.

