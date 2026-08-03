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WKN: 857690 / ISIN: JP3942800008

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Yamaha Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yamaha Motor wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 29,58 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Yamaha Motor ein EPS von 23,14 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 692,20 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 651,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 116,38 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,59 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2.756,99 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.534,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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