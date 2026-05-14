Ausblick: Yamaha Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamaha Motor veröffentlicht am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 25,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Yamaha Motor ein EPS von 31,47 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 625,95 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 686,67 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 105,28 JPY, gegenüber 16,59 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 2.718,19 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.534,20 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at