Ausblick: Yamaha öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yamaha lässt sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yamaha die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 49,33 JPY. Im Vorjahresquartal waren 51,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 96,96 Milliarden JPY aus - eine Minderung von 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yamaha einen Umsatz von 100,33 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 212,64 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 151,39 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 398,01 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 372,63 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at