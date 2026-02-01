Yamato Holdings Aktie
WKN: 864712 / ISIN: JP3940000007
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Yamato stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Yamato wird am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 71,12 JPY. Dies würde einer Verringerung von 39,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yamato 116,98 JPY je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 536,41 Milliarden JPY – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yamato 504,12 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,63 JPY, gegenüber 111,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1.880,32 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.762,70 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yamato Holdings Co. Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Yamato stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Yamato präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Yamato verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Yamato stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Yamato Holdings Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Yamato Holdings Co. Ltd.
|2 020,50
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.