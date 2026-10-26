Yamazaki Baking Aktie
WKN: 857331 / ISIN: JP3935600001
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Yamazaki Baking präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Yamazaki Baking präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,21 JPY gegenüber 34,15 JPY im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,04 Prozent auf 288,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 317,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 219,06 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 206,78 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1.358,11 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.311,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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