Ausblick: Yamazaki Baking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamazaki Baking lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 54,07 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 46,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 324,90 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Yamazaki Baking für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 342,75 Milliarden JPY aus.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 200,61 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 178,58 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1.307,05 Milliarden JPY, gegenüber 1.244,49 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at