Ausblick: Yamazaki Baking stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yamazaki Baking wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 61,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 55,39 JPY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 318,74 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 330,50 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 215,86 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 206,78 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.345,84 Milliarden JPY, gegenüber 1.311,43 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at