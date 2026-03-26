Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Aktie

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WKN DE: A2PRYV / ISIN: CNE1000036B2

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellt am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,499 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 2,02 Prozent auf 3,43 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock noch 3,50 Milliarden CNY umgesetzt.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,14 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,890 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 13,98 Milliarden CNY, gegenüber 12,20 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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