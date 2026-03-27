Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,499 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock 0,150 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,43 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 3,79 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,14 CNY je Aktie, gegenüber 0,970 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,09 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 13,22 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at