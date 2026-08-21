Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Aktie

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12F2G / ISIN: CNE100001T72

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21.08.2026 07:01:06

Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird sich am 22.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 CNY gegenüber 0,210 HKD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 5,81 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,77 Milliarden HKD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,02 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,16 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,25 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,46 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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