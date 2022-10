Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird am 29.10.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 37,39 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 CNY, gegenüber 0,940 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 12,98 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,54 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at