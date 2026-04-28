Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen, dass Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,952 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 4,03 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,09 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,16 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 23,46 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 15,46 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at