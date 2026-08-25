Ausblick: Yantai Wanhua Polyurethane stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yantai Wanhua Polyurethane stellt am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,81 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Yantai Wanhua Polyurethane 0,970 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent auf 65,26 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,07 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,99 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 239,73 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 202,72 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at