Yantai Wanhua Polyurethane Aktie
WKN: 602375 / ISIN: CNE0000016J9
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Yantai Wanhua Polyurethane vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Yantai Wanhua Polyurethane wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass Yantai Wanhua Polyurethane für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 CNY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 61,83 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,32 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,29 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,99 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 240,69 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 202,72 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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