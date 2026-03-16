Ausblick: Yantai Wanhua Polyurethane zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yantai Wanhua Polyurethane wird am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,918 CNY je Aktie gegenüber 0,620 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 76,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 60,73 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 34,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,97 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4,15 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 196,93 Milliarden CNY, gegenüber 181,70 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at