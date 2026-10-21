Ausblick: Yara International ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Yara International ASA wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,630 USD je Aktie gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,69 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at