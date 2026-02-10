Yara International ASA Aktie

WKN: A0B9TA / ISIN: US9848512045

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Yara International ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yara International ASA gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,593 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Yara International ASA -0,560 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,91 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD, gegenüber 0,020 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 15,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 13,82 Milliarden USD generiert wurden.

