Yara International ASA Aktie
WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Yara International ASA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yara International ASA stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yara International ASA noch 12,62 NOK je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,46 Milliarden USD für Yara International ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 41,47 Milliarden NOK erzielt wurde.
21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,72 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 55,76 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,28 Milliarden USD, gegenüber 162,23 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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