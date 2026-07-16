Yara International ASA Aktie

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WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Yara International ASA legt Quartalsergebnis vor

Yara International ASA gibt am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 16,69 NOK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,18 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 40,63 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,08 USD im Vergleich zu 55,76 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 18,38 Milliarden USD, gegenüber 162,23 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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